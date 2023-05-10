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16:40, 10 мая 2023Среда обитания

Бывший муж Бородиной решил купить возлюбленной квартиру в Дубае

Бывший муж телеведущей Бородиной Омаров решил подарить возлюбленной квартиру в Дубае

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров решил купить своей возлюбленной Валерии квартиру в Дубае. Об этом он сообщил на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Омаров опубликовал видео, в котором сообщил о запланированном подарке, и попросил подписчиков не рассказывать его избраннице о сюрпризе.

Бывший супруг телеведущей посмотрел доступные варианты и отметил, что обслуживание дома в год обойдется на 100 тысяч дешевле, чем квартиры, однако не уточнил, в какой валюте.

Ранее Омаров рассказал о том, что ремонт в его квартире в Москве практически завершен. В интерьере жилья преобладают серый, белый и золотистый цвета. Полы и столешница выполнены из мрамора.

Нина Ташевская
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