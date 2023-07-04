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13:23, 4 июля 2023Экономика

Токаев признал отсутствие крупных экономических проектов ШОС за 20 лет

Глава Казахстана Токаев заявил об отсутствии крупных экономических проектов ШОС за 20 лет

Фото: Olivier Douliery / AP

За более чем 20 лет существования Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под ее эгидой не было реализовано ни одного крупного экономического проекта. Об этом в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

Он признал, что главной причиной такой ситуации остается отсутствие механизмов финансирования проектной деятельности. Токаев предложил поручить совету глав правительств оценить возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по этому проекту.

По его словам, ШОС надо сфокусироваться на создании благоприятных условий для увеличения товарооборота, снятии торговых барьеров и запуске совместных предприятий. Также глава Казахстана заявил о необходимости согласовать энергетическую стратегию к следующей встрече лидеров ШОС в 2024 году в Астане. Отдельно он предложил провести в столице республики энергетический форум ШОС и рассказал о проведении в том же году цифрового саммита.

ШОС объединяет Россию, Казахстан, Китай, Индию, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. В 2021 году началась процедура приема в организацию Ирана, она завершилась 4 июля. Нынешний саммит проходит в столице Индии Нью-Дели, председательствует на нем премьер-министр Индии Нарендра Моди. Далее председательство переходит к Казахстану.

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    Платон Щукин
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