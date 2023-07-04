Собчак отреагировала на избиение журналистки Милашиной в Чечне

Собчак назвала бесстрашной женщиной журналистку Милашину, на которую напали в Чечне

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак отреагировала на информацию об избиении бывшей сотрудницы «Новой газеты» Елены Милашиной в Чечне. В посте, опубликованном в Telegram, она назвала коллегу бесстрашной женщиной.

Собчак разместила фрагмент интервью с Милашиной, в котором она спрашивала у журналистки, боится ли она заниматься расследованиями. «Страх — это такая штука... Мы боимся всегда воображаемого больше, чем реального», — ответила Милашина. В том же интервью бывшая сотрудница «Новой газеты» отметила, что пережила несколько нападений, и добавила, что в те моменты не испытывала страха — вместо этого у нее был прилив адреналина.

В посте в Telegram Собчак заявила, что гордится знакомством с Милашиной, и назвала ее абсолютно бесстрашной женщиной и журналистом.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя избиение Милашиной, заявил, что нападение на представителя прессы неприемлемо. Он добавил, что организация изучает ситуацию.

О нападении на Милашину стало известно ранее 4 июля. Как сообщило издание Baza, неизвестные избили журналистку и адвоката Александра Немова в Чечне. Уточнялось, что Немов и Милашина прибыли в Чечню, чтобы присутствовать при оглашении приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Ее приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима за мошенничество и нападение на силовика.