Песков заявил о необходимости контактов России и США по обмену заключенными

Песков заявил о необходимости полной тишины для контактов РФ и США по обмену заключенными

Контакты России и США по обмену заключенными необходимо проводить в полной тишине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», — сказал он.