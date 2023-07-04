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13:45, 4 июля 2023Мир

Песков заявил о необходимости контактов России и США по обмену заключенными

Песков заявил о необходимости полной тишины для контактов РФ и США по обмену заключенными

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Контакты России и США по обмену заключенными необходимо проводить в полной тишине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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