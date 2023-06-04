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13:17, 4 июня 2023Россия

В Кремле заявили об отсутствии просвета в отношениях с США

Помощник Путина Ушаков заявил об отсутствии оптимизма в отношениях России и США

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российско-американские отношения в настоящий момент не дают поводов для оптимизма, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, давая комментарий для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент эфира телепередачи опубликован в Telegram-канале ведущего Павла Зарубина.

«Пока просвет не просматривается. Вы знаете состояние дел на российско-американском треке — оптимизма это особо не вызывает», — так дипломат ответил на вопрос Зарубина о перспективе улучшения отношений с США.

При этом Юрий Ушаков подтвердил сохраняющиеся контакты между Россией и США по дипломатическим каналам. Он подчеркнул, что переговоры между странами происходят не периодически, а лишь эпизодически и касаются в первую очередь вопроса обмена заключенными и виз.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли призвала заключить союз с Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил, что она оговорилась.

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