Стало известно о сохраняющихся контактах России и США

Помощник Путина Ушаков: Россия и США эпизодически контактируют по дипломатическим вопросам

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» подтвердил сохраняющиеся контакты между Россией и США по дипломатическим каналам. Фрагмент эфира выложил в свой Telegram-канал журналист Павел Зарубин.

Ушаков подчеркнул, что переговоры между Россией и США происходят не периодически, а лишь эпизодически. Проходят они по специальным каналам и касаются в первую очередь вопроса обмена заключенными.

Помимо этого, по словам Ушакова, сохраняются некоторые контакты между МИД РФ и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США по дипломатической линии, «в том числе и о визах».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней не будет. По ее словам, главная задача мирового сообщества сегодня — осознать и принять новые реалии, а также начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы.

