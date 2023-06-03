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15:45, 3 июня 2023Россия

Стало известно о сохраняющихся контактах России и США

Помощник Путина Ушаков: Россия и США эпизодически контактируют по дипломатическим вопросам

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin / Sputnik / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» подтвердил сохраняющиеся контакты между Россией и США по дипломатическим каналам. Фрагмент эфира выложил в свой Telegram-канал журналист Павел Зарубин.

Ушаков подчеркнул, что переговоры между Россией и США происходят не периодически, а лишь эпизодически. Проходят они по специальным каналам и касаются в первую очередь вопроса обмена заключенными.

Помимо этого, по словам Ушакова, сохраняются некоторые контакты между МИД РФ и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США по дипломатической линии, «в том числе и о визах».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней не будет. По ее словам, главная задача мирового сообщества сегодня — осознать и принять новые реалии, а также начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы.

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    Алиса Дмитриева
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