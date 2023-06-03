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14:45, 3 июня 2023Мир

МИД России заявил о конце эпохи неоспоримого американского доминирования

МИД России заявил, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней не будет. Ее слова приводятся на официальном сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что главная задача мирового сообщества сегодня — осознать и принять новые реалии, а также начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы. По ее мнению, такая система должна быт основана на «подлинном равноправии, инклюзивности и неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств».

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По словам Захаровой, важным элементом новой системы могли бы стать механизмы контроля над вооружениями, и Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отреагировал на контрмеры США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Представитель ведомства заявил, что Россия не приемлет никаких ультиматумов.

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    Алиса Дмитриева
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