Кандидат в президенты США призвала заключить союз с Россией

AP: кандидаты в президенты США Никки Хейли проговорилась о желании договориться с Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли призвала заключить союз с Россией, однако позже ее предвыборный штаб заявил, что она оговорилась. Об этом пишет агентство The Associated Press (AP).

Политик упомянула сотрудничество Саудовской Аравии с Китаем, отметив, что оно негативно отражается на Соединенных Штатах. «Нам нужно, чтобы они были с нами, и поэтому нам нужно объединиться с другими — Россией, Австралией, Японией, Израилем», — отметила она.

Позже пресс-секретарь Хейли Кен Фарнасо прокомментировал ее высказывание, уточнив, что это была ошибка. «Это очень забавно, она явно оговорилась. <…> Никто не действовал жестче по отношению к России, чем Никки Хейли», — подчеркнул он.

Ранее Хейли предсказала скорую смерть действующего американского президента Джо Байдена. По ее мнению, он «вряд ли доживет до 86 лет». Политик добавила, что вместо Байдена страной будет управлять вице-президент Камала Харрис.