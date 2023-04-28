Кандидат в президенты США предсказала скорую смерть Байдена

Кандидат в президенты США Хейли предсказала скорую смерть Байдена и президентство Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что президент страны Джо Байден «вряд ли доживет до 86 лет». Ее слова прозвучали в эфире канала Fox News.

«Он объявил, что снова баллотируется в 2024 году, и я думаю, что мы все можем сказать по существу: если вы голосуете за Байдена, вы всерьез рассчитываете на президентство [вице-президента Камалы] Харрис», — предсказала Хейли.

По ее мнению, смерть Байдена может наступить очень скоро — якобы в ближайшие пять лет.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме писало: возрастные проблемы президента мешают работе некоторых сотрудников администрации. Подчиненные Байдена жалуются, что президент в силу возраста быстро устает и из-за этого у них очень ограниченные возможности для включения в его ежедневный график каких-то публичных или внутренних мероприятий.