В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Помимо этого тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Утром в понедельник 3 июля в украинском городе Сумы произошли взрывы. Также в Сумской области объявили воздушную тревогу в 10:51 по местному времени. Ранее сигналы тревогидействовали в Киеве. Сирены в городе начали звучать в 2:21 по местному времени. Кроме того, в Киеве и ряде областей Украины в ночь на 2 июля объявлялся режим воздушной тревоги.