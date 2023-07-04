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03:15, 4 июля 2023Бывший СССР

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской, Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Alex Babenko / Reuters

Сразу в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Помимо этого тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

Утром в понедельник 3 июля в украинском городе Сумы произошли взрывы. Также в Сумской области объявили воздушную тревогу в 10:51 по местному времени. Ранее сигналы тревогидействовали в Киеве. Сирены в городе начали звучать в 2:21 по местному времени. Кроме того, в Киеве и ряде областей Украины в ночь на 2 июля объявлялся режим воздушной тревоги.

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    Марина Совина
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