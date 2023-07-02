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03:24, 2 июля 2023Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Житомирской, Виницкой областях Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты официального ресурса по оповещению населения.

Уточняется, что сирены в Киеве начали звучать в 2:21 по местному времени (совпадает с московским). Кроме того, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Виницкой и Киевской областях.

24 июня сообщалось, что в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы. Также сообщалось, что на месте взрывов в Харькове произошел пожар.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил политик.

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    Марина Совина
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