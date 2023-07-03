Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 3 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумской области Украины

В украинском городе Сумы произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Архивное фото: National Police of Ukraine / Handout / Reuters

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале.

«В Сумах слышны взрывы», — говорится в публикации. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявили воздушную тревогу в 10:51 по местному времени.

Ранее сигналы тревогидействовали в Киеве. Сирены в городе начали звучать в 2:21 по местному времени. Кроме того, воздушная тревога объявлялась в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Между тем жителям Украины посоветовали покинуть страну этим летом, не дожидаясь обострения конфликта с Россией. По мнению бывшего советника экс-президента республики Леонида Кучмы Олега Соскина, украинцам необходимо перебраться в другие государства.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужб?

    Пенкин высказался об эмиграции

    Рэпер Мот прервал концерт в Ереване из-за серьезной травмы

    Перенесенная простуда вызвала у 22-летней россиянки остановку дыхания

    В Минобороны Украины отказались закупать беспилотники у Китая

    Названа цена новых внедорожников УАЗ «Патриот»

    «Вкусно — и точка» продолжит принимать на работу подростков

    Стилистка назвала портящую внешний вид обувь

    Стало известно об улучшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова

    ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по селу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости