Стало известно о взрывах в Сумской области Украины

В украинском городе Сумы произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Суспильне» («Общественное») в своем Telegram-канале.

«В Сумах слышны взрывы», — говорится в публикации. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявили воздушную тревогу в 10:51 по местному времени.

Ранее сигналы тревогидействовали в Киеве. Сирены в городе начали звучать в 2:21 по местному времени. Кроме того, воздушная тревога объявлялась в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Между тем жителям Украины посоветовали покинуть страну этим летом, не дожидаясь обострения конфликта с Россией. По мнению бывшего советника экс-президента республики Леонида Кучмы Олега Соскина, украинцам необходимо перебраться в другие государства.