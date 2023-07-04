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13:23, 4 июля 2023Бывший СССР

Украина захотела получить другие типы самолетов от Запада

Представитель ВСУ Игнат: Украина хочет получить другие самолеты от Запада, помимо F-16
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tech. Sgt. Alexandre Montes / Globallookpress.com

Украина хочет получить другие самолеты от Запада, помимо американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-16. Об этом заявил представитель воздушных сил Юрий Игнат, его слова во вторник, 4 июля, передает ТАСС.

«Украина рассматривает возможности поставок иной западной авиатехники, помимо F-16, которая могла бы приумножить возможности воздушных сил», — сказал он, подчеркнув, что все соответствующие запросы к странам-партнерам были оформлены.

Игнат также порассуждал, что американские палубные истребители-бомбардировщики F-18, всепогодные истребители четвертого поколения F-15, а также многоцелевые истребители Eurofighter Typhoon имеют больше возможностей, чем F-16, и обладают двумя двигателями. Поэтому их поставки рассматриваются в качестве второго типа самолетов для Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри заявил, что не стоит ждать заявлений по передаче F-16 Украине на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле. А уже 4 июля председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр уточнил, что истребители F-16 будут переданы Киеву после завершения контрнаступления.

Тем временем Politico со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года.

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    Варвара Кошечкина
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