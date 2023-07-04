Эксперт рассказала о правильном использовании утяжелителей во время тренировки

Фитнес-эксперт дала советы по правильному использованию утяжелителей во время тренировки

Фитнес-эксперт Холли Перкинс рассказала о правильном использовании утяжелителей во время тренировки. Ее слова приводит журнал Shape.

Специалист посоветовала использовать отягощение только когда техника упражнения будет освоена полностью. Начать, по словам Перкинс, стоит с утяжелителей для лодыжек от 1,5 до 3 килограмм, так как дополнительный вес может изменить походку, создавая излишнюю нагрузку на поясницу и таз. «Идеальная весовая нагрузка для любого упражнения — это та, в которой последние два повторения каждого подхода действительно трудно выполнить», — пояснила тренер.

Кроме того, Перкинс порекомендовала проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать утяжелители, и убедиться, что дополнительная нагрузка не навредит суставам. Эксперт отметила, что постепенно можно увеличивать вес утяжелителей.

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