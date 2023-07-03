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14:49, 3 июля 2023Спорт

Врач раскрыл опасность проработки только одной группы мышц

Врач Сергеев: проработка только одной группы мышц приведет к дисбалансу в организме

Фото: Ryan Hoffman / Unsplash

Врач травматолог-ортопед Константин Сергеев раскрыл опасность проработки одной группы мышц. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Сергеев отметил, что организм важно рассматривать как комплекс. «Если поставить задачу развить какую-то определенную группу мышц, например, только ягодицы или только плечевой пояс, это приведет к дисбалансу в организме и проблемам со здоровьем», — рассказал доктор.

Врач подчеркнул, что ежедневно организм выполняет рутинные функции, поэтому требуется восполнение недостающих нагрузок в спортивном зале. Сергеев рекомендовал обратиться к специалистам, чтобы они помогли определить «отстающие» группы мышц и подобрать сбалансированный тренировочный комплекс.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал упражнения, которые помогут снять эмоциональное напряжение после трудного рабочего дня. «Необходимо последовательно напрягать каждую группу мышц на пять-семь секунд и затем расслаблять их на 10-15 секунд. Глубокое дыхание во время выполнения упражнения также способствует достижению расслабленного состояния», — заявил он.

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    Дарья Коршунова
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