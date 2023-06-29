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15:21, 29 июня 2023Спорт

Тренер назвал упражнения для снятия эмоционального напряжения после работы

Тренер рассказал, что бег и расслабление мышц помогут снять напряжение после работы

Фото: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал упражнения, которые помогут снять эмоциональное напряжение после трудного рабочего дня. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Необходимо последовательно напрягать каждую группу мышц на пять-семь секунд и затем расслаблять их на 10-15 секунд. Глубокое дыхание во время выполнения упражнения также способствует достижению расслабленного состояния», — заявил Шакула. Он также отметил, что для укрепления эффекта стоит оставаться в расслабленном состоянии спустя несколько минут после упражнения.

Кроме того, Шакула порекомендовал выделить 30-40 минут на бег. «Он положительно влияет на функционирование эндокринной системы, стимулирует выработку дофамина, эндорфина и серотонина», — добавил тренер.

27 июня фитнес-тренер Мария Осипенко назвала способы остаться в хорошей физической форме во время отпуска. По словам специалиста, нужно больше ходить пешком и придерживаться радужной диеты.

Алексей Гусев
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