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18:18, 27 июня 2023Спорт

Тренер назвала способы остаться в форме во время отпуска

Фитнес-тренер Осипенко: ходьба и радужная диета помогут остаться в форме во время отпуска

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фитнес-тренер Мария Осипенко назвала способы остаться в хорошей физической форме во время отпуска. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, нужно больше ходить пешком. «Движение оздоравливает организм, поддерживает гормональный фон, улучшает психологическое состояние и, конечно, физическую форму», — отметила Осипенко.

Тренер добавила, что в отпуске стоит стараться придерживаться радужной диеты с разнообразием фруктов и овощей в рационе. При этом Осипенко призвала не винить себя за срывы. «Все это — дополнительный стресс, который отражается на состоянии здоровья, настроении. Съели лишнего — увеличьте время пешей прогулки или любой другой активности», — отметила специалист.

25 июня фитнес-эксперт Джоанна Холл рассказала об улучшающей осанку технике ходьбы. По словам специалиста, необходимо обратить внимание на то, как стопа во время движения перекатывается с пятки на носок, и активнее прорабатывать подъем.

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    Алексей Гусев
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