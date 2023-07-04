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15:13, 4 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о проделанной работе для вступления в ШОС

Глава МИД Белоруссии Алейник: Минск проделал законодательную работу для вступления в ШОС

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Белоруссия проделала законодательную работу для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил глава МИД республики Сергей Алейник, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«С нашей стороны вся необходимая законодательная работа проделана. Речь идет об одномоментной ратификации меморандума и 47 соглашений в рамках ШОС, подписанных государствами, к которым Беларусь присоединяется в рамках этого процесса», — сказал он.

По словам министра, дальнейший процесс будет связан с ратификацией меморандума об обязательствах республики в целях получения статуса государства-члена ШОС. После этого можно говорить о полноправном вступлении Белоруссии в объединение, добавил Алейник. Он также выразил надежду, что присоединение к организации произойдет в ближайшей перспективе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в скором вступлении республики в ШОС, подчеркнув, что в стране «провели соответствующую работу», и выразив признательность за поддержку. Кроме того, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает скорейшее завершение присоединения республики.

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    Кристина Есикова
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