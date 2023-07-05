Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 5 июля 2023Мир

В ОБСЕ осудили нападение на Милашину и Немова

БДИПЧ осудило нападение на Милашину и Немова и призвало наказать виновных
Александр Немов и Елена Милашина

Александр Немов и Елена Милашина. Фото: Crew Against Torture / Reuters

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) спустя сутки прокомментировало нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

БДИПЧ осудило нападение на Милашину и Немова, а также призвало наказать виновных.

«БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Елену Милашину и Александра Немова, которые защищали права других людей. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем к защите их важной работы», — подчеркнули в бюро.

Ранее в Чечне возбудили дело о нападении на Немова и Милашину. Об этом доложил Глава СУ СК по Чеченской Республике Виталий Волков главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова 4 июля по дороге из аэропорта в Грозный. В больнице у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме назвали условие вступления Украины в НАТО

    Пауэрлифтер Кокляев назвал шесть признаков правильной тренировки

    Трамп назвал возможного владельца найденного в Белом доме кокаина

    В Запорожской области нейтрализовали три группы украинских диверсантов

    ВСУ начали артподготовку на запорожском фронте

    В российском городе иностранец надругался над Кораном

    Сборная Испании разгромила Украину в полуфинале молодежного чемпионата Европы

    В Турции заявили о тревожном сигнале из-за подорожания отдыха для россиян

    В ОБСЕ осудили нападение на Милашину и Немова

    В США усомнились в возможности установить личность пронесшего кокаин в Белый дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости