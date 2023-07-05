В ОБСЕ осудили нападение на Милашину и Немова

БДИПЧ осудило нападение на Милашину и Немова и призвало наказать виновных

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) спустя сутки прокомментировало нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

БДИПЧ осудило нападение на Милашину и Немова, а также призвало наказать виновных.

«БДИПЧ осуждает ужасное нападение на Елену Милашину и Александра Немова, которые защищали права других людей. Мы присоединяемся к призыву обеспечить привлечение к ответственности всех виновных и призываем к защите их важной работы», — подчеркнули в бюро.

Ранее в Чечне возбудили дело о нападении на Немова и Милашину. Об этом доложил Глава СУ СК по Чеченской Республике Виталий Волков главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова 4 июля по дороге из аэропорта в Грозный. В больнице у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.