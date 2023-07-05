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15:34, 5 июля 2023Россия

Вероятность распространения сибирской язвы в России оценили

Эпидемиолог Покровский усомнился в распространении сибирской язвы в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вероятность вспышки сибирской язвы в России крайне мала из-за особенностей заражения ею, считает эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможность широкого распространения заболевания на территории России после подтверждения диагноза у четырех человек.

Сибирская язва не передается от человека к человеку, поэтому никакой угрозы массового распространения нет. [Ей можно заразиться] в основном при поедании продуктов, сделанных из этого животного, и при контакте со шкурами

Вадим Покровскийэпидемиолог

По словам эпидемиолога, вспышка, вероятно, связана с каким-то одним хозяйством, где держат много скота.

«Видимо, будет наложен карантин на это хозяйство, будут обследованы лица, контактирующие с животными из этого хозяйства, и будет найден источник — какое животное и где первым заразилось. Скорее всего, это произошло на старых пастбищах, где могли быть захоронены животные. Эпидемиологической опасности нет, Роспотребнадзор обязательно примет меры, чтобы больше никакие животные и тем более люди не заражались», — заключил он.

В Роспотребнадзоре также подтвердили «Ленте.ру», что угрозы распространения сибирской язвы в России нет.

Сибирскую язву подтвердили у четырех жителей Тывы, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора. Все они ели мясо лошади. Сейчас в этом районе работают специалисты Россельхознадзора, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

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    Мария Сметанина
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