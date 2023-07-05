В МИД России опровергли передачу контроля над ядерным оружием Белоруссии

МИД России опроверг передачу Минску контроля над размещенным в республике ядерным оружием

Россия не осуществляла передачу Белоруссии контроля над российским ядерным оружием, размещенным в республике. Об этом в МИД России заявили «Ленте.ру» в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о проработке Минском алгоритма по применению данного типа вооружений.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали воспринимать слова белорусского лидера «в целостности», отметив, что в словах Лукашенко также прозвучала отсылка к тому, что потенциальное применение российского ядерного оружия потребует соответствующего решения президента России Владимира Путина.

«Ни о каких изменениях в существе ранее объявленных договоренностей между Россией и Белоруссией в военной ядерной сфере речи не идет, равно как не приходится говорить и о каком бы то ни было пересмотре наших доктринальных подходов», — опроверг такую информацию представитель ведомства. В МИД также пояснили, что любой алгоритм задействования российского ядерного оружия будет опираться на принятые в России процедуры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу президент поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю. Он также рассказал, что большая часть ядерного оружия уже доставлена в республику.