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12:35, 5 июля 2023Ценности

Бородина показала фигуру в купальнике

Российская телеведущая Ксения Бородина показала подтянутую фигуру в черном купальнике

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина показала фигуру в откровенном наряде во время отпуска в Турции. Соответствующая история появилась в ее Instagram- аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 40-летняя знаменитость предстала на отдыхе в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера на широких бретелях и плавок на высокой посадке. Телезвезжа продемонстрировала поклонникам свое подтянутое тело с кубиками пресса.

В качестве аксессуаров Бородина выбрала множество браслетов, надетых на левое запястье, и кулон на шее. Свой образ она дополнила уложенными в легкие волны распущенными темными волосами, а от макияжа отказалась. «Скучали?» — подписала телезвезда кадр.

В июне Бородина дала отпор обвинившей ее в пластике косметологу. Телеведущая рассказала, что увидела в соцсетях разбор своей внешности от специалистки, имя которой она предпочла не раскрывать. При этом Бородина ответила, что никогда не вводила в кожу филлеры.

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    Екатерина Ештокина
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