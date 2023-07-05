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09:28, 5 июля 2023Спорт

Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году

Тренер Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году после Кубка Америки

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Итальянец Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году. Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес, слова которого приводит UOL.

Кроме того, глава CBF объявил о назначении главным тренером до прихода Анчелотти бразильца Фернандо Диниса. Он будет совмещать посты в сборной и клубе «Флуминенсе». «Это тренер, который ставит игру, похожую на ту, что ставит специалист, который возглавит команду после Кубка Америки, — Анчелотти. У него почти такой же игровой стиль», — объяснил решение Родригес.

В настоящее время 64-летний Анчелотти работает в мадридском «Реале». Его контракт с командой рассчитан до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что он оказался под угрозой увольнения из клуба из-за испортившейся обстановки в раздевалке мадридцев.

За карьеру Анчелотти поработал в итальянских «Парме», «Ювентусе», «Милане» и «Наполи», английских «Челси» и «Эвертоне», французском «Пари Сен-Жермен» и немецкой «Баварии». Он является единственным тренером в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.

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    Дарья Коршунова
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