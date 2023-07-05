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22:21, 5 июля 2023Мир

В США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме

Сенатор Коттон призвал главу Секретной службы США отчитаться о кокаине в Белом доме

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Сенатор Том Коттон — республиканец, от штата Арканзас — обратился к главе Секретной службы США Кимберли Читл с просьбой обнародовать обстоятельства, при которых в западном крыле Белого дома обнаружили кокаин. Его слова приводит РИА Новости.

Коттон подчеркнул, что ведомство еще не уточнило, где именно в западном крыле нашли вещество. «Я призываю вас срочно обнародовать эту информацию, поскольку американцы заслуживают знать, были ли наркотики обнаружены в месте, где происходит обмен конфиденциальной информацией», — подчеркнул он.

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Политик также призвал главу Секретной службы до 14 июля предоставить ответы на список вопросов, связанных с этим инцидентом. В частности, он потребовал отчитаться, кто из обладателей пропуска в Белый дом подвергается наименьшим проверкам безопасности.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что кокаин в Белом доме был найден в камере хранения недалеко от Овального кабинета. Об этом издание заявило, сославшись на представителей правоохранительных органов.

The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», которыми вещество попало в здание.

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    Марина Совина
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