Бывшая заключенная раскрыла секрет своего макияжа в тюрьме

Сидевшая в тюрьме блогерша Тейлор сделала тональный крем с помощью муки и газировки

Сидевшая в тюрьме блогерша Тейлор (фамилия неизвестна) из Колумбии раскрыла секрет создания макияжа из подручных средств. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом taylorbnice, чей блог насчитывает более 315 тысяч подписчиков, рассказала, что провела за решеткой 17 лет. По словам бывшей заключенной, во время пребывания в тюрьме она нашла способ сделать тональный крем с помощью обычных продуктов питания.

Так, юзерша посоветовала поместить в емкость муку, сахарную пудру или смесь для выпечки. Затем она добавила горячее какао, уточнив, что от количества этого ингредиента зависит цвет крема. Помимо этого, полученную консистенцию Тейлор смешала с газировкой. «Она сделает средство липким и позволит держаться на коже», — пояснила автор ролика.

Среди прочего пользовательница сети призналась, что заменой спонжу для нее служил гигиенический тампон, с помощью которого она замазывала синяки под глазами.

Видео стало вирусным и набрало более 12 миллионов просмотров. Подписчики оценили совет блогерши в комментариях под постом. «Я больше не буду покупать средства для макияжа», «Кажется, в тюрьме был потрясающий химик», «Я потрясена! Эта основа лучше, чем некоторые от известных брендов», «Выглядит круче, чем именитые марки», — восхитились они.

В июне американская телеведущая Оливия Эттвуд нашла неожиданное применение дезодоранту и удивила подписчиков. На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Так, сначала она провела на очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла макияж.