Володин заявил о падении доверия французов к Макрону
Президент Франции Эммануэль Макрон наделал ошибок во внутренней политике, его рейтинг среди сограждан падает. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его мнению, из-за продолжающихся протестов Франция оказалась на пороге гражданской войны. Такая нестабильность возникла в связи с политикой действующего президента Макрона, отметил Володин.
«Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы», — написал спикер Госдумы.