Володин заявил о падении доверия французов к Макрону

Володин: Макрон наделал ошибок во внутренней политике Франции, его рейтинг падает

Президент Франции Эммануэль Макрон наделал ошибок во внутренней политике, его рейтинг среди сограждан падает. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его мнению, из-за продолжающихся протестов Франция оказалась на пороге гражданской войны. Такая нестабильность возникла в связи с политикой действующего президента Макрона, отметил Володин.

«Стремясь к политической монополии, он в последние годы снижал роль профсоюзов, традиционно играющих значимую роль в жизни государства. Последовательно ослаблял партийную систему. Выдавливал с политического поля голлистов и социалистов, которые на протяжении десятилетий обеспечивали стабильность Пятой Французской республики, а сейчас — маргинализированы», — написал спикер Госдумы.