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16:24, 4 июля 2023Мир

Названы последствия протестов во Франции

Politico: Макрону придется снижать социальный разрыв между бедными и богатыми во Франции

Фото: Juan Medina / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется заняться снижением социального разрыва между обеспеченными французами и бедными жителями окраин, однако это будет непросто. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника пишет Politico.

Чиновник рассказал, что причиной масштабных протестов из-за смерти 17-летнего подростка, застреленного полицейским, стал большой разрыв в достатке между разными слоями французов. По его словам, теперь властям надо снизить социальное неравенство между обеспеченными французами и бедными жителями окраин.

Однако это будет нелегко сделать, считает чиновник, ведь сейчас французское правительство пытается сократить расходы. А зимой и весной 2023 года во Франции уже шли протесты, вызванные повышением пенсионного возраста.

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Также чиновник считает, что необходимо проверить работу полиции. По его мнению, сейчас есть большой общественный запрос на проверки силовиков на расизм и пересмотр правил применения оружия. После протестов президенту Франции надо внимательнее следить за оппозиционными правыми партиями, которые часто используют популистскую риторику. Протесты позволят им нарастить популярность среди французов, уточняется в материале.

Поэтому «политический ответ должен быть разумным, учитывающим реальность и повседневную жизнь французов», считает чиновник. Однако, по его мнению, это легче сказать, чем сделать.

Всего с начала протестов во Франции 120 человек были приговорены к лишению свободы. Хоть некоторые издания сообщили, что протесты пошли на спад, сам Макрон считает такое мнение преждевременным.

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    Александр Слабиев
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