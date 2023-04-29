Подсчитан ущерб Парижа от протестов

Le Parisien: урон от протестующих против реформы в Париже оценивается в 1,6 миллиона евро

Урон, нанесенный протестующими против пенсионной реформы парижанами, будет стоить столице Франции почти в два миллиона евро. Ущерб от манифестация подсчитало издание Le Parisien.

«Ущерб от беспорядков в ходе 12 манифестаций против реформы пенсий стоил бюджету города 1,6 миллиона евро», — говорится в статье.

При этом вице-мэр Парижа Эммануэль Грегуар уточняет, что озвученная сумма учитывает только урон от радикально настроенных граждан. Стоимость разрушений на частных предприятиях в данной сумме не учитывается, подчеркивает политик.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Из-за этой инициативы по всей Франции проходят массовые протесты.

