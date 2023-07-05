Ида Галич раскрыла свой комплекс по поводу внешности

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в комплексе из-за своих рук

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла комплекс по поводу своего внешнего вида. Об этом она рассказала в истории Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 33-летняя инфлюэнсерша предстала в коричневом платье без рукавов длины миди. По словам Галич, одна деталь ее фигуры вызывает у нее смущение. «На самом деле, каждый мой выход с открытыми руками — это маленькая победа. Всегда по возвращении домой очень долго себя нахваливаю. Это кажется странным, но меня поймут те девочки, которые, как и я, в какой-то момент придумали себе огромный дурацкий комплекс», — призналась она.

Известно, что телеведущая посетила ужин, организованный российским ресторатором Александром Раппопортом.

В июне Ида Галич похвасталась сумкой Dior за десятки тысяч рублей. Речь шла о черном аксессуаре Malice Pearl Christian Dior, которая выпускалась с 1990 по 2000 год. Стоимость такой модели составляет 1230 долларов (около 104 тысяч рублей).