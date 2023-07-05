Звуки взрывов из-за работы ПВО в Белгороде сняли на видео

Появились кадры звуков взрывов в Белгороде из-за работы систем противовоздушной обороны

В сети появились кадры, на которых слышны звуки взрывов в Белгороде из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На видеозаписи видны световые вспышки, из-за очень громких звуков включаются сирены у автомобилей.

В Белгороде и Белгородском районе в ночь на среду, 5 июля, сработала система ПВО. Никто не пострадал, оперативные службы уточняют разрушения на земле. Губернатор Вячеслав Гладков не сообщил, что конкретно сбила система ПВО.

4 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Белгородской области из минометов. Один из снарядов попал в частный жилой дом, у которого зафиксировали повреждения крыши, фасада и забора. Ущерб также был нанесен хозяйственной постройке и линиям электро- и газоснабжения.

В течение месяца Белгородскую область атаковали с территории Украины более 7800 раз. В регионе действует средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.