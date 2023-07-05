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00:22, 6 июля 2023Спорт

Пауэрлифтер Кокляев назвал шесть признаков правильной тренировки

Пауэрлифтер Кокляев назвал хороший аппетит признаком правильной тренировки

Фото: Matthew Sichkaruk / Unsplash

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев назвал шесть признаков правильной тренировки. Его слова приводит Life.

Спортсмен рассказал, что благодаря правильно составленному плану тренировок повышается качество сна, улучшается аппетит, повышается выносливость, увеличивается объем мышц, а также чувствуется прилив энергии утром. При этом непосредственно после занятия, по словам Кокляева, часто ощущается мышечная усталость. «Но здесь важно понимать разницу между естественным состоянием и постоянной болью», — подчеркнул он. Если неприятные ощущения не проходят, нагрузки необходимо на время исключить.

Кокляев также рассказал, как правильно подготовиться к началу занятий. «Перед тем, как начинать занятия спортом, вы должны быть сытыми, выспавшимися, правильно экипированными и иметь чёткий план действий в голове», — добавил он.

Ранее Кокляев сравнил кардиотренировки с силовыми занятиями. По словам специалиста, у них есть лишь одна общая черта — сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ.

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    Андрей Стрельцов
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