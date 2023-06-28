Пауэрлифтер Кокляев назвал единственную общую черту силовых и кардиотренировок

Михаил Кокляев назвал сжигание жира единственной общей чертой силовых и кардиотренировок

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев сравнил кардиотренировки с силовыми занятиями. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, у них есть лишь одна общая черта — сжигание жировых отложений за счет усиленного обмена веществ. «В остальном они направлены на различные результаты», — пояснил Кокляев.

Пауэрлифтер отметил, что кардиотренировки рассчитаны на быстрый сброс веса и уменьшение жировой ткани, хорошо подчеркивают уже имеющийся рельеф, но накачать мышцы только при их помощи не получится. «Силовые нагрузки направлены на увеличение мышц за счет занятий с утяжелением. Похудение при этом идет более медленно и сложно, потому что упор делается на мышечную массу, имеющую довольно большой вес», — добавил Кокляев.

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