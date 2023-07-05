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12:27, 5 июля 2023Спорт

ПСЖ уволил главного тренера

Футбольный клуб ПСЖ уволил Кристофа Гальтье с поста главного тренера

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» уволил Кристофа Гальтье с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

В клубе поблагодарили специалиста, отметив его профессионализм и приверженность делу, которые позволили команде выиграть одиннадцатый титул чемпиона Франции. По информации Le Parisien, в качестве компенсации 56-летний тренер получит шесть миллионов евро

Гальтье возглавлял ПСЖ с июля 2022 года. Его контракт был рассчитан на два года. До этого он работал с «Ниццей», «Сент-Этьеном» и «Лиллем».

Ранее RMC Sport назвал претендента на освободившийся пост. По данным издания, его может занять 53-летний испанец Луис Энрике.

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    Дарья Коршунова
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