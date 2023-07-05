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09:05, 5 июля 2023Ценности

Блогерша подстриглась дома и осталась с проплешиной на лбу

Блогерша Анна сбрила часть волос на лбу из-за их роста в виде перевернутого треугольника

Фото: Anna Leigh

Блогерша Анна Ли из Флориды подстриглась дома и пожалела о содеянном. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя инфлюэнсерша рассказала, что в 15 лет решила самостоятельно убрать волоски в центре лба с помощью бритвы, поскольку они росли таким образом, что их контур имел вид перевернутого треугольника. По ее словам, данная особенность называется «пик вдовы» и возникает из-за генетической предрасположенности.

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Юзерша призналась, что стыдилась своей особенности, поэтому регулярно повторяла данную манипуляцию в домашних условиях, пренебрегая возможностью посетить парикмахера. Впоследствии на ее лбу образовалась проплешина. «Сейчас бы эти волосы отросли, если бы я посетила специалиста. Но теперь я осталась с лысиной, какая же глупость», — посетовала она.

Подписчики решили поддержать девушку и поделились своим опытом в комментариях под постом. «Боже, я думала, что я одна такая!», «У меня была такая же история, я брила волосы все дальше и дальше. В конечном итоге я перестала это делать, выглядела ужасно, пока они отрастали, но оно того стоило», «Вам стоит попробовать масло розмарина для роста волос», «Я выщипываю волосы в этой зоне пинцетом уже больше десяти лет», — написали они.

В марте девушка выпрямила волосы в салоне и облысела. Юзерша продемонстрировала видео с результатом работы мастера. Так, блогерша предстала с многочисленными проплешинами и залысинами на голове.

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    Екатерина Ештокина
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