Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
2:0
Завершен
Джоди Бёррэдж
Уимблдон (ж)
Мирра Андреева
1:1
3-й сет
live
Сиюй Ван
Уимблдон (ж)
Андрей Рублёв
Завтра
13:00 (Мск)
Аслан Карацев
Уимблдон (м)
Вероника Кудерметова
Завтра
13:00 (Мск)
Маркета Вондроушова
Уимблдон (ж)
Анастасия Потапова
2:0
Завершен
Селин Наэф
Уимблдон (ж)
22:09, 5 июля 2023Спорт

В Сирии прокомментировали включение россиян в заявку сборной на Панарабские игры

В Сирии заявили, что в заявке сборной на Панарабские игры-2023 нет ни одного россиянина
Дарья Малькова

Дарья Малькова. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала прокомментировал включение российских спортсменов в заявку сборной на Панарабские игры 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — заявил Маала. Он добавил, что трое россиян подали заявки в международные федерации на смену спортивного гражданства, чтобы выступать в составе сирийских команд, однако получили отказ.

4 июля Telegram-канал «Голый спорт» сообщил, что семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабские игры-2023. Отмечалось, что в турнире должны принять участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова, дзюдоистка Милана Мугу, а также сестры Татьяна и Дарья Мальковы. Позднее Дарья Малькова опровергла эту информацию.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования продлятся с 5 по 15 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны назвало ложью слова британского адмирала о состоянии российской армии

    В Сирии прокомментировали включение россиян в заявку сборной на Панарабские игры

    В России оценили идею принять Украину в НАТО по частям

    Стало известно о возбуждении административного дела в отношении рэпера Kizaru

    Опубликованы кадры обыска в особняке Пригожина

    Сексолог объяснил желание оголяться в соцсетях

    Про жизнь полярников в российской Арктике решили снять мультсериал

    Журналисты в Британии пожаловались на давление США из-за Ассанжа

    В России провели учения по проверке устойчивости Рунета

    Умер сыгравший герцога Бэкингема актер Алексей Кузнецов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости