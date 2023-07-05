В Сирии прокомментировали включение россиян в заявку сборной на Панарабские игры

В Сирии заявили, что в заявке сборной на Панарабские игры-2023 нет ни одного россиянина

Глава Сирийской федерации спорта Фирас Маала прокомментировал включение российских спортсменов в заявку сборной на Панарабские игры 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

«В составе сирийской сборной в Алжире нет ни одного спортсмена-несирийца», — заявил Маала. Он добавил, что трое россиян подали заявки в международные федерации на смену спортивного гражданства, чтобы выступать в составе сирийских команд, однако получили отказ.

4 июля Telegram-канал «Голый спорт» сообщил, что семь российских спортсменок заявили как представительниц Сирии на Панарабские игры-2023. Отмечалось, что в турнире должны принять участие метательница копья Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, бадминтонистка Дарья Джеджула, гимнастка Александра Максимова, дзюдоистка Милана Мугу, а также сестры Татьяна и Дарья Мальковы. Позднее Дарья Малькова опровергла эту информацию.

Панарабские игры-2023 проходят в Алжире. Соревнования продлятся с 5 по 15 июля.