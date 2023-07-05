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16:04, 5 июля 2023Мир

В МИД ответили на требование «Талибана» об участии в заседаниях ШОС

Посол по особым поручениям МИД РФ: «Талибан» пока остается вне рамок сотрудничества по ШОС

Фото: Ali Khara / Reuters

Желание представителей «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) принять участие в заседаниях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не может быть удовлетворено. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и по совместительству специальный председатель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Учитывая нынешнюю ситуацию Афганистан пока оказывается вне рамок сотрудничества ШОС в силу объективных причин», — прокомментировал посол соответствующее требование афганского министерства иностранных дел.

По словам Хакимова, сформированное «Талибаном» правительство Афганистана международно пока не признано, и поэтому контакты с Кабулом носят неформальный характер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск последовательно поддерживает сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, которое поможет противостоять политику сдерживания «неугодных стран», проводимую Западом.

Исламский Эмират Афганистан, существовавший с 1996 по 2001 год признали только Пакистан, Объединеные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. После окончательного захвата власти талибами в Афганистане нынешнее правительство в Кабуле является частично признанным.

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    Глеб Бажуткин
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