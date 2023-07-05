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18:41, 5 июля 2023Наука и техника

В Тобольске раскопали планировку города XVII-XVIII веков

ТАСС: в Тобольске раскопали допожарную планировку города

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Археологи раскопали допожарную планировку Тобольска XVII-XVIII веков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Лаборатории археологии и исторической антропологии Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук Евгения Загваздина.

В ходе работ на территории исторического центра нижнего посада Тобольска ученые изучили архитектурные комплексы, отражающие особенности планировки кварталов города до Большого пожара 1788 года. Последние исследования планировки этого участка проходили в 2020 году. Теперь в рамках программы по благоустройству Александровского сада, которая проходит с июня по июль, работы продолжились.

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Основным отличием допожарной планировки Тобольска было то, что она была развернута на 15 градусов северо-западнее, чем нынешнее расположение улиц. Кроме того, специалисты обнаружили остатки постамента неизвестного памятника, кожаные и деревянные изделия, европейский и китайский фарфор и нумизматический материал советского периода. На данный момент раскопки продолжаются.

В июне 2023 года при строительстве автодороги в Краснодарском крае археологи нашли более 20 тысяч предметов и три могильника VI-V веков до нашей эры.

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    Елена Апазиди
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