При раскопке дороги в России нашли 20 тысяч предметов VI века до нашей эры

В Краснодарском крае нашли 20 тысяч предметов VI века до нашей эры при раскопке дороги

В ходе раскопок при строительстве автодороги в Краснодарском крае нашли более 20 тысяч предметов и три могильника VI–V века до нашей эры. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на губернатора региона России.

Среди обнаруженных артефактов на участке от станицы Марьянской Красноармейского района до хутора Белого Темрюкского района множество сероглиняных сосудов. Предполагается, что на месте древнего меотского поселения мог быть производственный центр керамики, что также подтверждается найденным обжигательным горном и хозяйственными ямами. Находки планируют исследовать, а затем направить в музеи.

Народ, проживающий вокруг «Меотийского болота» (так называли Азовское море) древние греки именовали меотами. Население мигрировало в эту область после колонизации греками Таманского полуострова и последующего развития торговли. Эксперты отмечают, что поселение исчезло в III веке до нашей эры.

Чуть позднее, спустя 200 лет, на этом участки захоронили воина из племени позднемеотской культуры. В могильнике также находился короткий железный меч с кольцевым навершием, прототипом для которого, вероятно, послужило оружие из древнего Китая. Впоследствии меотские кузнецы начали его копировать и продавать.

В июне 2023 года специалистам удалось идентифицировать содержимое флакона с древнеримского парфюма. Оказалось, что духи той эпохи состояли из пачули.