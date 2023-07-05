Усик подписал контракт на бой против Фьюри

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против британца Тайсона Фьюри

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на бой против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщил менеджер Усика Эгис Климас в Twitter.

«Просто хочу, чтобы весь мир знал: со стороны команды Усика все подписано и заверено», — заявил Климас и отметил, что все хотят, чтобы этот поединок состоялся.

Ранее стало известно об отказе Фьюри драться с Усиком на турнире в Саудовской Аравии в декабре 2023 года. «Переговоры продолжаются, но довольно надежные источники говорят, что поединка с Усиком в этом году не будет», — рассказал журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на слова бизнесмена Саймона Джордана.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), IBF и WBA Super в супертяжелом весе.