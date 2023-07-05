Жулин назвал возможную причину осложнений у Костомарова

Жулин рассказал, что Костомаров катался в шоу на уколах перед тем, как заболеть пневмонией

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин назвал возможную причину осложнений у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Слова специалиста приводит «Чемпионат» со ссылкой на эфир канала «Россия 1».

Жулин предположил, что Костомаров заболел пневмонией 1 января. По словам тренера, фигурист потянул плечо и сделал противовоспалительный укол, чтобы продолжить выступления в шоу. «За счет того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за десять дней до такого состояния», — рассказал специалист.

Ранее 4 июля фигурист опубликовал новое видео тренировки в больнице. На кадрах спортсмен с протезами на ногах занимается на беговой дорожке, выполняет упражнения на плечи, бицепс и пресс, а также делает махи ногами.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.