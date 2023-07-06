Цены на бензин в России установили новый рекорд

Бензин АИ-92 в России подорожал на 0,6%, до рекордных 58 820 рублей за тонну

Бензин АИ-92 в России подорожал на 0,6 процента, до рекордных 58 820 рублей за тонну, говорят данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Это новый рекорд с 22 июня 2023 года.

Топливо марки АИ-95 за день также стало дороже на 0,6 процента. Его стоимость на торгах выросла до 65 620 рублей за тонну, что ниже рекорда в 67 380 рублей, установленного в середине июня. Цены дизельного топлива поднялись на 0,12 процента, до уровня в 51 740 рублей. Топочный мазут стал дороже на 3,49 процента (17 990 рублей за тонну), а авиакеросин — на 0,15 процента (65 190 рублей за тонну). Сжиженный углеводородный газ (СУГ) подешевел на 1,2 процента, до 22 310 рублей за тонну.

22 июня стоимость бензина АИ-92 в европейской части России побила рекорд, установленный в августе 2021 года. Впервые за два года цена топлива стала выше 58 500 рублей за тонну. Подорожание происходит на фоне снижения поставок на внутренний рынок в России. В июне общий объем отгрузок составил 2,8 миллиона тонн, на 6,5 процента меньше, чем в 2022 году.

В начале лета 2023 года выплаты по демпферному механизму, призванному сдерживать цены на топливо, для нефтяных компаний сократились на четверть, с 103,5 до 78,6 миллиарда рублей в месячном выражении. По сравнению с прошлогодними показателями выплаты упали втрое: ранее они составляли 219,6 миллиарда рублей.

Вице-премьер Александр Новак призвал российских нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке даже в ущерб выгоде. Он обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Также он распорядился разработать механизм квотирования экспорта нефтепродуктов.