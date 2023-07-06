В ЦСКА прокомментировали ситуацию с контрактом Фернандеса

В ЦСКА заявили, что клубу было невыгодно объявлять о расторжении контракта с Фернандесом

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в Telegram прокомментировали ситуацию с контрактом защитника команды Марио Фернандеса.

Брейдо рассказал, что зимой стороны договорились о фактическом расторжении контракта и заключили джентльменское соглашение не объявлять об этом, так как это было невыгодно клубу. В свою очередь, Фернандес обещал выступать в России только за армейцев, при этом в соглашении отсутствовал пункт про выплаты и компенсации.

«Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было», — подчеркнул Брейдо.

6 июля журналист Иван Карпов сообщил о скором переходе Фернандеса в «Зенит». По его словам, бразилец подпишет с петербургской командой двухлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон, в то время как ЦСКА предлагал 1,5 миллиона.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе команды он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.