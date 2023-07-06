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22:19, 6 июля 2023Культура

YouTube заблокировал канал «Дайте сказать!»

YouTube заблокировал канал шоу «Дайте сказать!» без объяснения причин

Фото: страница Татьяны Денесюк во «ВКонтакте»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал общественно-политического шоу «Дайте сказать!» без объяснения причин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что одной из ведущих шоу является главный редактор издания LIFE Татьяна Денесюк. «Блокировка канала стала очередным актом цензуры со стороны платформы, которая уже многие месяцы занимается планомерной зачисткой информпространства от неугодных проектов и СМИ», — говорится в сообщении.

Новые выпуски шоу будут выходить в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на платформах «Дзен», Rutube и на сайте LIFE.

6 июля YouTube заблокировал канал медиа «Абзац». В издании добавили, что перед блокировкой не получали от администрации видеохостинга уведомлений о нарушении правил.

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    Марина Совина
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