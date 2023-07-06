В России заявили о поиске виноватых в проблемах украинского контрнаступления

Сенатор Джабаров: Запад и Украина ищут виноватых в проблемах контрнаступления

Слова президента Украины Владимира Зеленского о планах начать контрнаступление раньше связаны с проблемами на фронте. Так на заявление политика в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они сейчас будут придумывать всевозможные версии, искать виноватых. Я думаю, что наступление идет не так, как они рассчитывали, поэтому сейчас они пытаются найти виновных. Американцы будут виноватить Зеленского, что они не подготовились, не подготовили специалистов, плохо организовали контрнаступление. Украинцы будут говорить, что им не то оружие поставили. Но результат определяется на поле боя», — сказал сенатор.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу CNN, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше. По его словам, он предупреждал западных лидеров, что военная кампания может затянуться, если ее откладывать.

Также глава государства отметил, что помочь ускорить темпы продвижения украинской армии могли бы дополнительные поставки артиллерии. Он добавил, что на некоторых направлениях военные даже не начинают наступления из-за нехватки необходимого вооружения.

Контрнаступление Украины началось в начале лета. 30 июня украинский лидер сказал, что надеется показать результаты к саммиту НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

21 июня президент России Владимир Путин заявил о затишье в действиях украинской стороны. Он полагает, что это связано с большими потерями Киева.