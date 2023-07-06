Зеленский заявил о попытке предложить Западу начать контрнаступление раньше

Владимир Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с властями США и европейскими лидерами выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. Об этом сообщает ТАСС.

«Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — сказал он. Зеленский также утверждает, что пытался получить для контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружения. В то же время он выразил благодарность западным союзникам за поддержку Украины.

Украинский лидер также объяснил, чем вызвано замедление контрнаступления. Он объяснил, что трудности вызваны тем, что «там все очень сильно заминировано». По мнению Зеленского, ускорить контрнаступление помогли бы артиллерия и ракеты большого радиуса действия.

Ранее Зеленский рассказал, что медлительность ВСУ в ходе контрнаступления объясняется заботой о снижении потерь среди солдат, которых ожидает верная смерть на минных полях. Говоря о сомнениях членов по НАТО относительно перспектив продвижения украинских войск в ходе контрнаступления, Зеленский сравнил их с политиканством. Также он упрекнул альянс в задержке поставок артиллерии.