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17:34, 6 июля 2023Спорт

Стало известно о возвращении Украины в заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

L'Equipe: Украина вернулась в заявку Испании, Португалии и Марокко на проведение ЧМ-2030

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Украина вернулась в заявку на проведение чемпионата мира-2030 по футболу. Об этом стало известно L'Equipe.

В заявке она присоединилась к Испании, Португалии и Марокко. Если кандидатура четырех стран будет выбрана Международной федерацией футбола (ФИФА), то мундиаль-2030 может стать первым, который пройдет сразу на двух континентах.

Изначально Испания, Португалия и Украина подавали совместную заявку на проведение турнира, а Марокко — индивидуальную. Позднее стало известно, что Украина рискует не успеть подготовиться к турниру и поэтому может быть исключена из заявки. После этого сообщалось, что Марокко присоединилось к заявке европейских стран.

Кроме того, желание принять мундиаль выразили еще две группы стран. В первую вошли Саудовская Аравия, Египет и Греция, а во вторую — Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили. Хозяин турнира должен определиться в 2024 году.

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    Андрей Стрельцов
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