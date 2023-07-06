Пауэрлифтер Кокляев усомнился в психическом здоровье офицеров WADA

Пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил, что допинг-офицеры WADA — нездоровые люди

Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев усомнился в психическом здоровье офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает Sports.ru.

«Человек, который ездит смотреть, как из чужих писек вытекает моча, уже не здоров. Они ковыряются в чужой моче, но не ради чистого спорта, а из-за денег. Туда не от большого ума идут», — заявил Кокляев.

Спортсмен также отметил, что всегда относился к офицерам WADA с сочувствием. «Сначала они завидовали, что я сильный. А когда видели чуть больше — что я очень сильный. Ха-ха», — добавил Кокляев.

Ранее Кокляев назвал шесть признаков правильной тренировки. Спортсмен рассказал, что благодаря правильно составленному плану тренировок повышается качество сна, улучшается аппетит, повышается выносливость, увеличивается объем мышц, а также чувствуется прилив энергии утром. При этом непосредственно после занятия, по словам Кокляева, часто ощущается мышечная усталость.