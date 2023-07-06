«Ростех» представит новый штурмовой бронежилет «Оберег»

«Ростех»: на выставке Росгвардии представят бронежилет «Оберег»

«Ростех» на выставке «День передовых технологий — 2023» представит штурмовой бронежилет «Оберег», предназначенный для Росгвардии. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

«Центральным экспонатом станет снаряжение повышенного — Бр 5 — класса защиты, оснащенное керамическими плитами и противоосколочным обвесом. Такая амуниция выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается небольшим весом и не сковывает движений», — заметили в «Ростехе».

По словам заместителя генерального директора госкорпорации Александра Назарова, новое изделие прошло проверку боем в зоне специальной военной операции, а мощности тульского завода «Октава» позволяют выпускать до 2000 бронежилетов в месяц. «В будущем мы планируем увеличить эти объемы», — сказал руководитель.

В апреле «Калашников» доложил, что концерн начал серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов.

В том же месяце гендиректор завода «Октава» Павел Павленко рассказал, что предприятие наладило производство бронежилетов «Оберег».