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21:28, 6 июля 2023Россия

В ресторане «ПушкинЪ» возгорания не произошло

РИА Новости: возгорания в московском ресторане «ПушкинЪ» не было, горело соседнее здание

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Возгорания в ресторане «ПушкинЪ», расположенном в центре Москвы, не было, пожар произошел в соседнем здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы Maison Dellos.

«Возгорания в "Кафе Пушкинъ" не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее были опубликованы кадры с пожаром в здании, в котором находятся московские рестораны «ПушкинЪ» и «Турандот».

Возгорание здания в центре Москвы произошло ранее 6 июля. Сообщалось, что более 100 человек были эвакуированы из загоревшегося строения.

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    Марина Совина
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