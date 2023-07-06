В ресторане «ПушкинЪ» возгорания не произошло

РИА Новости: возгорания в московском ресторане «ПушкинЪ» не было, горело соседнее здание

Возгорания в ресторане «ПушкинЪ», расположенном в центре Москвы, не было, пожар произошел в соседнем здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы Maison Dellos.

«Возгорания в "Кафе Пушкинъ" не было, но огонь в соседнем здании уже локализован», — говорится в сообщении. Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал.

Ранее были опубликованы кадры с пожаром в здании, в котором находятся московские рестораны «ПушкинЪ» и «Турандот».

Возгорание здания в центре Москвы произошло ранее 6 июля. Сообщалось, что более 100 человек были эвакуированы из загоревшегося строения.