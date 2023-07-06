Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выписался из больницы. Об этом спортсмен сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь» — написал Роман под видеороликом, в котором он прощается с персоналом лечебного учреждения. Фигурист отметил, что остался жив благодаря этим людям.

Ранее 4 июля фигурист опубликовал новое видео тренировки в больнице. На кадрах спортсмен с протезами на ногах занимается на беговой дорожке, выполняет упражнения на плечи, бицепс и пресс, а также делает махи ногами.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.